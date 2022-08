PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis di settembre?

Il mese di agosto sta per terminare e se siete abbonati a PlayStation Plus sapete bene cosa significa: si sta avvicinando l'annuncio dei nuovi giochi gratis di settembre per la Instant Game Collection!

Questo mese non dovrebbero esserci stravolgimenti, dunque ci aspettiamo l'annuncio dei nuovi giochi gratis di settembre 2022 per PlayStation Plus nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto, indicativamente intorno alle ore 17:30 mediante il consueto post sul PlayStation Blog. La line-up della Instant Game Collection sarà formata com'è consuetudine da diversi mesi a questa parte da tre giochi, i quali verranno messi a disposizione per il download per tutti gli abbonati a Essential, Extra e Premium a partire da martedì 6 settembre. Ciò significa anche che avete tempo a lunedì 5 settembre per aggiungere alla vostra raccolta i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2022, ossia Yakuza: Like a Dragon (PS4 e PS5), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4 e PS5) e Little Nightmares (PS4).

Per l'annuncio dei nuovi giochi specifici per i cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium, invece, dobbiamo attendere qualche altra settimana. Ci aspettiamo quest'altra comunicazione per il secondo mercoledì del mese, dunque per il 14 settembre, con un lancio effettivo presumibilmente fissato per martedì 20 settembre.

Già che ci siamo, segnaliamo che oggi 27 agosto e domani 28 agosto il multiplayer è gratis per tutti su PS4 e PS5, anche per i non abbonati a PlayStation Plus.