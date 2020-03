PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis di aprile?

Ci siamo quasi! Il mese di marzo si sta avviando verso la conclusione, e tutti gli abbonati a PlayStation Plus sanno benissimo cosa significa: Sony si sta preparando a svelare i giochi PlayStation 4 gratis di aprile 2020!

A questo giro il calendario è meno favorevole del solito. In genere, i nuovi giochi gratis vengono annunciati l'ultimo mercoledì del mese, mentre la pubblicazione nella Instant Game Collection avviene il primo martedì del mese di riferimento. Da quest'ultima regola Sony non ha mai deviato, quindi possiamo dire con assoluta certezza che il lancio dei giochi gratis di aprile 2020 avverrà martedì 7.

Quando possiamo aspettarci l'annuncio, quindi? Alla luce di quanto detto, possiamo affermare che il colosso giapponese svelerà i nuovi giochi gratis mercoledì 1 aprile. L'annuncio avviene solitamente intorno alle 17:30 del pomeriggio, con la pubblicazione di un comunicato ufficiale e un trailer di presentazione. Una situazione del genere, se ben ricordate, si è già presentato lo scorso mese di gennaio: l'annuncio dei giochi gratis è stato effettuato mercoledì 1, mentre la pubblicazione è avvenuta martedì 7.

Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora un bel po' di tempo per aggiungere alla vostra raccolta i giochi PS4 gratis per PlayStation Plus di marzo 2020, ovvero Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Questi due titoli rimarranno disponibili fino a lunedì 6 aprile. Segnaliamo in fine che sono attivi due bonus gratis per gli abbonati PlayStation Plus.