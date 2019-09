PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis di ottobre 2019?

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 di ottobre 2019 per gli abbonati PlayStation Plus. Ci avviciniamo a grandi passi alla fine del mese e di conseguenza anche il reveal ufficiale dei giochi Plus è imminente!

La lineup Instant Game Collection di settembre 2019 per gli abbonati PS Plus dovrebbe essere svelata il 25 settembre, ultimo mercoledì del mese, idealmente alle 17:30, orario canonico per l'annuncio dei nuovi giochi Plus. I giochi gratis PS4 saranno poi disponibili dal primo martedì del mese, ovvero dal primo ottobre ottobre 2019.



Tutto come di consueto, dunque? Non proprio, perchè Sony potrebbe decidere di cambiare le carte in tavola e annunciare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus questa settimana... anzi, stasera stessa, durante il PlayStation State of Play di settembre. Al momento si tratta di una speculazione e non ci sono conferme a riguardo, lo show sarà comunque piuttosto ricco e vedrà la presenza di The Last of Us Part 2 e novità su altri giochi targati Sony Worldwide Studios: sarà questa l'occasione giusta per rivelare i nuovi giochi della IGC per gli abbonati Plus?

Lo scopriremo questa sera, in caso di mancato annuncio vi invitiamo a sintonizzarvi domani pomeriggio su queste pagine a partire dalle 17:30.