PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi gratis PS4 di ottobre 2020?

Ci avviciniamo alla fine del mese e come sempre sale l'hype per il reveal dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus: ma quando verranno svelato i giochi PS4 gratis di ottobre 2020? Facciamo chiarezza.

Al contrario di quanto ipotizzato da molti, l'annuncio non è in programma per mercoledì 23 settembre, Sony dovrebbe svelare ufficialmente i nuovi giochi gratis di ottobre il 30 settembre alle 17:30 e renderli disponibili per il download da martedì 6 ottobre, salvo ovviamente cambi di programma non previsti.

A settembre gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Street Fighter V e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds, ancora non ci sono certezze sui giochi del prossimo mese anche se ovviamente non mancano le speculazioni PS Plus ottobre 2020. Che ne dite ad esempio di un gioco horror per Halloween, o magari di MediEvil? E ancora, Watch Dogs 2 è stato regalato recentemente su Epic Games Store, si potrebbe pensare anche ad offrire su PlayStation Plus, per promuovere il lancio di Watch Dogs Legion a fine ottobre?

Tante le ipotesi, poche le certezze, ribadiamo in ogni caso che per scoprire i nuovi giochi gratis di ottobre 2020 sarà necessario attendere la fine del mese di settembre. Lo sapevate? Sony ha annunciato PlayStation Plus Collection per PS5, pacchetto che include 18 giochi PS4 da giocare sulla nuova console, tra cui Bloodborne e The Last Of Us Remastered.