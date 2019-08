PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis di settembre 2019?

Abbiamo da poco superato la metà del mese di agosto e come di consueto cresce l'attesa per i nuovi giochi PS4 gratis di settembre per gli abbonati PlayStation Plus. Ma quando saranno annunciati esattamente? Scopriamolo insieme.

La lineup Instant Game Collection di settembre 2019 per gli abbonati PS Plus sarà svelata il 28 agosto, ultimo mercoledì del mese, idealmente alle 17:30, orario canonico per l'annuncio dei nuovi giochi Plus. I giochi gratis PS4 saranno poi disponibili dal primo martedì del mese, ovvero dal 3 settembre 2019.



Tutto come di consueto, dunque? Non proprio, perchè Sony potrebbe decidere di cambiare le carte in tavola e annunciare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus questa settimana, durante la Gamescom di Colonia. Oggi pomeriggio alle 17:00 Microsoft terrà una puntata speciale di Inside Xbox dalla fiera tedesca e in questa occasione potrebbe svelare sia i nuovi Games with Gold di settembre che i titoli in arrivo nel catalogo Game Pass, non è escluso che la casa giapponese possa aver pensato ad una mossa simile.



Sony non ha in programma una conferenza alla Gamescom 2019 ma un annuncio potrebbe arrivare in ogni caso tramite le pagine del PlayStation Blog. Per il momento, la data resta quella già conosciuta, ovvero mercoledì 28 agosto alle 17:30, vi aggiorneremo tempestivamente in caso di novità.