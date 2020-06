PlayStation Plus: quando verranno annunciati i nuovi giochi PS4 gratis di luglio?

A maggio Sony ha cambiato le carte in tavola svelando in anticipo uno dei giochi della lineup PlayStation Plus e rimandando di un giorno l'annuncio ufficiale. Accadrà lo stesso anche questo mese con i giochi PS Plus gratis di luglio?

A giugno si presenta anche una piccola problematica, perchè l'ultimo mercoledì del mese è il 24 giugno mentre il successivo è il primo luglio. In passato una situazione simile è ovviamente capitata e in casi simili Sony ha annunciato tutto l'ultimo martedì del mese o il primo mercoledì del mese, raramente invece l'annuncio è arrivato in anticipo di una settimana o dieci giorni.

Dunque quante probabilità ci sono che Sony possa annunciare i giochi PlayStation Plus di luglio 2020 la prossima settimana? Difficile dirlo con certezza ma un reveal il 24 giugno appare poco plausibile, quasi certo invece un annuncio previsto per mercoledì 1 luglio con download disponibili dal 7 luglio.

E' anche vero che la compagnia ha dimostrato di non avere problemi a cambiare le carte in tavola in base alle esigenze comunicative del momento, con l'evento PS5 e con il lancio di The Last Of Us Parte 2 (quasi) alle spalle in ogni caso non dovrebbero esserci sorprese o eventuali rischi di sovrapposizione.