PlayStation Plus raggiunge i 34.2 milioni di abbonati

Dopo aver rivelato il numero di PlayStation 4 distribuite dal lancio (79 milioni), Sony ha annunciato anche i numeri raggiunti dal servizio a pagamento PlayStation Plus, come sappiamo necessario per giocare online su PS4.

Al 31 marzo 2018 gli abbonati erano 34.2 milioni, in crescita rispetto ai 31.5 milioni registrati al 31 dicembre 2017. Numeri in aumento dunque per il servizio Premium di Sony, come detto necessario per il gioco multiplayer in rete ma in grado di offrire anche numerosi altri vantaggi, come versioni di prova esclusive dei giochi, i giochi gratis della line-up Instant Game Collection, spazio sul cloud aggiuntivo e altro ancora.

I consumatori sembrano apprezzare particolarmente il servizio e ad oggi ben 34 milioni di utenti hanno deciso di sottoscrivere il Plus. Chiudiamo segnalando due offerte per i nuovi abbonati: fino al 4 maggio tutti i nuovi iscritti a PlayStation Plus riceveranno tre mesi in regalo (15 mesi al prezzo di 12), inoltre acquistando l'abbonamento annuale si otterranno in omaggio anche tre mesi di abbonamento gratis a Netflix.