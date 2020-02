PlayStation Plus: record di like per il tweet dell'annuncio dei giochi gratis di marzo

Nella giornata di ieri, puntualissima come sempre, Sony ha svelato i giochi gratis di marzo per PlayStation Plus. Si tratta di uno dei momenti più attesi del mese dai giocatori PlayStation, pertanto non stupisce affatto il successo che riscontrano ogni volta i messaggi che il colosso giapponese affida ai suoi profili social.

Quello di ieri, che ha presentato Shadow of the Colossus e Sonic Forces, ha tuttavia battuto ogni record. Il tweet di annuncio ha infatti racimolato oltre 21 mila cuori, ovvero il più alto numero di sempre nella storia del servizio su Twitter. Giudicate voi stessi dando un'occhiata al grafico allegato in calce a questa notizia, realizzato dall'utente di ResetEra ArmGunar. Tra l'altro, è aggiornato a circa 12 ore fa e riporta circa mille like in meno a quelli attuali.

Il tweet è riuscito a scalzare dalla prima posizione l'annuncio di Destiny 2 e God of War 3 Remastered, che nell'agosto del 2018 venne accolto con incredibile entusiasmo dall'utenza. Sul terzo gradino del podio di questa singolare classifica siede invece l'annuncio dello scorso mese, che ha presentato Bioshock: The Collection e The Sims 4, titoli attualmente disponibili nella Instant Game Collection e pronti per essere sostituiti da Shadow of the Colossus e Sonic Forces.

Evidentemente, l'utenza ha apprezzato davvero tanto i giochi scelti da Sony per il mese di marzo. Cosa ne pensate voi?