PlayStation Plus: in regalo due oggetti esclusivi per Dragon Quest Builders 2 su PS4

Siete abbonati a PlayStation Plus e vi state divertendo con Dragon Quest Builders 2 per PlayStation 4? In questo caso siete fortunati perchè Square Enix ha deciso di regalare due oggetti esclusivi a tutti gli iscritti PS Plus.

Gli abbonati al servizio PS Plus possono già scaricare gratis due oggetti dal PlayStation Store, denominati Ricette per i Lucenti pixellati e Ricetta per l'illustrazione leggendaria.

Ricetta per l'illustrazione leggendaria

Espandi le tue costruzioni con questa ricetta esclusiva per un quadro degli Eredi di Erdrick

Ricette per i Lucenti pixellati

Espandi le tue costruzioni con questo set esclusivo di ricette con le quali è possibile costruire gli Eredi di Erdrick

Questi due contenuti extra di Dragon Quest Builders 2 non sono disponibili su altre piattaforme e sono scaricabili esclusivamente dagli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus su PS4. Buon download!