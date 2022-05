PlayStation Plus: quali sono i requisiti per PC, i giochi PS5 funzionano in streaming?

Gli abbonati PlayStation Plus Premium possono giocare in streaming non solo su console PS4 e PS5 ma anche su PC, su questa piattaforma il download dei giochi non è disponibile ma grazie al Cloud è possibile giocare con tutti i titoli del catalogo. Ma quali sono i requisiti minimi consigliati?

Non preoccupatevi perché si tratta di requisiti ampiamente alla portata di tutti, per quanto riguarda le specifiche minime, Sony consiglia un PC con sistema operativo Windows 7 SP 1, 8.1 o 10, processore Intel Core i3 2 Ghz, 300 MB di spazio libero su disco, 2 GB di RAM, scheda audio e una porta USB, i requisiti consigliati invece includono un processore Intel Core i3 3.5 Ghz o AMD A10 3,8 GHz o più veloce, per il resto i requisiti restano invariati.

Ma quali sono i giochi supportati per lo streaming? Su PC è possibile giocare con i giochi classici per PS1, PS2, PS3, PS4 e PSP ma non con i giochi per PS5, i quali non sono disponibili in streaming su nessun dispositivo, PC o console PlayStation che sia. Sony infine specifica che "l'accesso in streaming ad alcuni titoli, inclusi i giochi classici, sarà disponibile dopo il lancio del piano PlayStation Premium. La disponibilità dello streaming può inoltre variare in base al titolo."

Si può giocare offline con i giochi PlayStation Plus? Sì, a patto di effettuare un check settimanale con un login a PlayStation Network.