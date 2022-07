PlayStation Plus: Resistance 2 è uno dei giochi di luglio per abbonati Premium?

Nei giorni scorsi un leak ha svelato i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di luglio ma oltre ai tanti giochi citati, anche un classico di Insomniac Games potrebbe aggiungersi all'elenco.

Trai primi giochi emersi troviamo Final Fantasy VII Remake Intergrade con Episode Intermission, Assassin's Creed IV Black Flag, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Freedom Cry, Assassin's Creed The Ezio Collection e Saints Row IV Re-Elected oltre naturalmente a Stray gratis dal 19 luglio per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium.

Il leaker fa sapere che questi sono solo "alcuni" dei giochi in arrivo a luglio su PlayStation Plus e particolare interesse ha suscitato un Tweet di Insomniac Games con uno screenshot di Resistance 2 accompagnato dalla sola didascalia Hale Yeah! e dall'hashtag #Resistance2.

Magari non c'è nessun collegamento tra le due cose ma in molti hanno iniziato ad ipotizzare l'arrivo di Resistance 2 su PlayStation Plus e del resto Resistance 3 è già disponibile mentre Resistance Retribution è stato valutato per PS4 e PS5... che ci sia spazio anche per Resistance 2?

Resistance 2 è stato pubblicato nel 2008 su PlayStation 3 riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, per quello che resta il secondo episodio di una serie che non è mai riuscita purtroppo a raggiungere i grandi numeri di altre esclusive PlayStation.