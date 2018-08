PlayStation Plus: restano pochi giorni per scaricare i giochi gratis di agosto

Sony ha annunciato nelle scorse ore i nuovi giochi gratis di settembre per gli abbonati PlayStation Plus, questo vuol dire che i titoli Instant Game Collection di agosto resteranno disponibili ancora per pochissimi giorni, approfittatene!

Nello specifico, avrete tempo fino alle 23:59 di lunedì 3 settembre per riscattare i giochi gratis PlayStation Plus di agosto, la line-up del mese corrente include Mafia III, Dead by Daylight, Bound by Flame, Serious Sam 3 Before The First Encounter, Draw Slasher e Space Hulk, oltre a Here They Lie (PlayStation VR) e Sapere E' Potere (PlayStation Link), questi ultimi due disponibili anche a settembre.



Per quanto riguarda invece il prossimo mese, da martedì 4 settembre gli abbonati Plus potranno scaricare gratis God of War III Remastered, Another World 20th Anniversary Edition, QUBE Director's Cut, Foul Play e Sparkle 2, mentre Destiny 2 è già disponibile per il download, un regalo sicuramente gradito in vista del lancio dell'espansione I Rinnegati.

Ricordiamo che fino al 7 settembre è attiva una nuova promozione: acquistando l'abbonamento 12 mesi a PlayStation Plus riceverete in regalo 90 giorni di visione gratuita di Netflix, senza costi aggiuntivi.