PlayStation Plus: annuncio dei nuovi giochi gratis di gennaio 2022 questa settimana

Ci separano ormai solo pochi giorni dal tanto atteso annuncio dei giochi gratis di gennaio 2022 per gli utenti PlayStation Plus, il quale dovrebbe arrivare tramite un comunicato ufficiale di Sony.

L'annuncio dei prossimi titoli che faranno parte del catalogo di prodotti gratuiti per gli abbonati su PlayStation 4 e PlayStation 5 dovrebbe avvenire nel corso del pomeriggio del prossimo mercoledì 29 dicembre 2021. Per quello che riguarda invece l'approdo di tali giochi sul PlayStation Store, a meno che non vi siano cambi di programma inaspettati sarà possibile far partire il download il prossimo martedì 4 gennaio 2022.

Al momento non sono stati diffusi indizi ufficiali da parte di Sony, ma proprio qualche giorno fa un leak potrebbe aver anticipato i giochi gratis di gennaio 2022 con PS Plus. Se questa fuga di notizie dovesse rivelarsi attendibile, gli abbonati al servizio potranno scaricare senza costi aggiuntivi Deep Rock Galactic (versione PS4 e PS5), DiRT 5 (versione PS4 e PS5) e Persona 5 Strikers (versione PS4).

In attesa che il colosso nipponico faccia la prossima mossa e annunci i prossimi giochi gratis, vi ricordiamo che è disponibile uno dei bonus da scaricare gratis su PS4 e PS5 per gli utenti PS Plus e che riguarda un popolare battle royale gratis.