PlayStation Plus: la nuova ricompensa esclusiva di dicembre 2022 è per un gioco gratis

A distanza di pochi giorni dalla prima ondata di bonus gratis per gli utenti PlayStation Plus, Sony ha aggiornato nuovamente il catalogo di ricompense esclusive che gli abbonati al servizio possono riscattare senza costi aggiuntivi.

Al centro della nuova iniziativa troviamo ancora una volta Rocket League, il free to play targato Psyonix che proprio di recente ha accolto i contenuti della Stagione 9 a tema Fuoco e Ghiaccio. Il gioco gratis ha infatti accolto un nuovo pacchetto gratuito, al cui interno è possibile trovare alcuni contenuti estetici per la personalizzazione del veicolo.

Il bundle di Rocket League comprende i seguenti oggetti:

Ruote Frullatore YNP

Turbo Raggio di sole YNP

Topper Ciliegia irritata YNP

Adesivo Puntini YNP

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony e procedere con il riscatto tramite browser web:

Chi se lo fosse perso, può anche riscattare il nuovo bundle di Vigor sul PlayStation Store per gli utenti PS Plus, così da ricevere nel survival game free to play i seguenti oggetti:

Borsa per maschera antigas (assideramento) in edizione limitata

Cappello da sci (assideramento) in edizione limitata

Guanti da sci (assideramento) in edizione limitata

Cassa edizione speciale

10x Luger + 100x munizioni

5x Izh43 + 20x munizioni

4x Fucili vz. 52 + 50x munizioni

3x PA md. 86 + 100x munizioni

2x Berry M12 + 100x munizioni

1x L86A1 LSW + 100x munizioni

Sapevate che il prossimo weekend non servirà il PlayStation Plus per giocare online su PS4 e PS5?