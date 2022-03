PlayStation Plus: la nuova ricompensa è per... GTA Online!

A pochi giorni dall'arrivo dei giochi gratis di marzo 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus, Sony ha anche pubblicato il primo bonus del mese, dedicato ad un gioco molto famoso.

Il bundle di cui stiamo parlando è infatti indirizzato a Grand Theft Auto Online, la modalità multiplayer di Grand Theft Auto V la cui versione standalone sta per arrivare sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S e PC. Fino al prossimo 14 marzo 2022, tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus potranno riscattare l'ultimo di una serie di pacchetti distribuiti mensilmente da più di un anno e contenenti ciascuno 1 milione di GTA$, ovvero la valuta di gioco con la quale acquistare armi, vestiti, veicoli e tanto altro.

Vi suggeriamo di riscattare il bonus gratuito anche se non avete il gioco, poiché dal 15 marzo 2022 gli utenti PS Plus potranno riscattare gratuitamente GTA Online in versione PS5 sul loro account. L'offerta in questione resterà attiva per ben tre mesi, così che tutti possano avere tempo a sufficienza per aggiungere il titolo Rockstar Games alla loro libreria digitale.

In attesa dell'arrivo del gioco sul catalogo del PS Plus, vi ricordiamo che la lineup asiatica di marzo per gli utenti PS Plus è leggermente diversa e contiene un gioco di Josef Fares.