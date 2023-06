PlayStation Plus, nuova ricompensa di giugno 2033: è una skin gratis di Fortnite

Anche a giugno 2023 si sta arricchendo il catalogo delle ricompense gratuite che gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium possono riscattare. A tal proposito, da oggi è possibile sbloccare un esclusivo contenuto per il free to play più popolare sulla console Sony.

Stiamo parlando ovviamente di Fortnite Capitolo 4, che da oggi mette a disposizione degli utenti il Pacchetto Colori sinceri, al cui interno è possibile trovare il costume Vivi Chroma e il dorso decorativo Scarabocchi.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Una volta riscattato il pacchetto sullo store (direttamente da console, dall'applicazione ufficiale o dalla versione web), dovrete avviare almeno una volta il free to play su PlayStation per far sì che i contenuti vengano sbloccati: a questo punto, sia la skin che lo zaino potranno essere utilizzati anche sulle altre piattaforme tramite cross-save, senza alcun tipo di limitazione.

In attesa di scoprire quali altri pacchetti verranno distribuiti nel corso delle prossime settimane, vi ricordiamo che sono da poco stati annunciati i giochi di giugno 2023 per gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.