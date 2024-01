PlayStation Plus: la prima ricompensa gratis del 2024 è per un famoso free to play

A poche ore dall'arrivo dei giochi gratis di gennaio 2024 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, gli utenti iscritti al servizio Sony possono già correre a riscattare la prima ricompensa dell'anno.

Sul PlayStation Store è infatti approdata la Collezione Syrinx di Warframe, un ricco pacchetto che permette a tutti i giocatori del free to play firmato Digital Extremes di ricevere un bel po' di ricompense gratuite.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti della Collezione Syrinx di Warframe:

Spallacci Syrinx

Pettorina Syrinx

Gambali Syrinx

Fucile Baza

Asta Cassowar

Palette Colori Storm

Pacchetto Mod Essenziali Danno Base

Pacchetto Mod Essenziali Danno Critico

2x Catalizzatori Orokin

Booster Affinità della durata di 7 giorni

Booster Crediti della durata di 7 giorni

170 Platinum

Chiunque fosse interessato al riscatto del pacchetto, può procedere al download cliccando sul seguente link:

Vi ricordiamo che è da poco arrivato il cross-save di Warframe, funzionalità grazie alla quale gli utenti PlayStation potranno sbloccare questi contenuti per poi utilizzarli anche sulle altre piattaforme. Sappiate però che questo sistema non è ancora disponibile per tutti i giocatori, sebbene di tanto in tanto gli sviluppatori stiano permettendo a tutti di unificare i profili per un breve lasso di tempo, così da mettere alla prova i server.

Avete già letto il nostro speciale sull'espansione Sussurri nelle Mura di Warframe?