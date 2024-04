PlayStation Plus: la nuova ricompensa gratis di aprile è per un famoso FPS gratis

Nel corso degli ultimi giorni non sono solo arrivati i nuovi giochi di aprile 2024 con PlayStation Plus Extra e Premium, ma anche nuovi pacchetti gratis che gli abbonati possono riscattare sullo store Sony. Uno di questi bonus è per lo sparatutto in prima persona più popolare su PS4 e PS5.

Stiamo parlando ovviamente di Call of Duty Warzone, che nelle ultime ore ha accolto il Pacchetto Combattimento 3 Zaffiro. Si tratta del bundle pubblicato in occasione del lancio della terza stagione del free to play, all'interno del quale è possibile trovare una serie di contenuti esclusivi per gli utenti PlayStation.

I giocatori che aggiungono il pacchetto alla raccolta possono utilizzare i seguenti oggetti:

Skin Operatore per Lockpick

2 progetti arma

Portafortuna

Adesivo

Biglietto da visita

Emblema

Chiunque fosse interessato al contenuto in questione, può procedere al riscatto seguendo questo link:

Vi ricordiamo che tutti questi oggetti possono essere utilizzati sia su Call of Duty Warzone che su Modern Warfare 3, ma solo ed esclusivamente da chi gioca su PlayStation. In questo caso, infatti, il cross-progression non permette di utilizzare skin e progetti, quindi non è possibile nemmeno utilizzarli nel nuovo Call of Duty Warzone Mobile, che condivide tutti i contenuti con la versione domestica dell'FPS.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su