PlayStation Plus: la prima ricompensa gratis di aprile è per un gioco di carte

A pochi giorni dall'inizio del mese, Sony ha già aggiornato il catalogo di contenuti aggiuntivi che gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare in maniera completamente gratuita.

Il protagonista del primo pacchetto del mese di aprile 2022 è Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, ovvero il gioco a base di carte che può essere scaricato gratuitamente dagli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 e non solo, dal momento che il free to play targato Konami include il pieno supporto a cross-play e cross-save.

Apporifttando della nuova offerta per gli abbonati a PlayStation Plus, gli utenti possono riscattare un bundle contenente 50 ticket, utili per ampliare la collezione di carte con tantissimi nuovi pacchetti.

Ecco di seguito il link per procedere al download del contenuto aggiuntivo:

Una volta aggiunto il prodotto alla raccolta, non occorre fare altro che accedere al gioco per poter trovare tutti i contenuti. Nel caso in cui aveste appena iniziato la vostra avventura nel gioco, sappiate che le ricompense verranno sbloccate in seguito al completamento del tutorial.

Per chi se lo stesse chiedendo, la promozione resterà valida fino al 1 luglio 2022 e avrete quindi parecchio tempo per procedere al riscatto della ricompensa.

