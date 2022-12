PlayStation Plus: nuova ricompensa gratis di dicembre, è per uno sparatutto

Continua il costante aggiornamento da parte di Sony del catalogo delle ricompense esclusive per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Nelle ultime ore è approdato sullo store un pacchetto esclusivo che consente di ottenere alcuni oggetti in un noto hero shooter free to play.

Ci stiamo riferendo ovviamente ad Overwatch 2, che ha accolto il suo primo bonus gratis per gli abbonati al servizio Sony. Riscattando il pacchetto sul PlayStation Store è possibile aggiungere alla libreria una esclusiva skin invernale per Zarya, ovvero il modello Zarya Snowboarder. All'interno del bundle troviamo anche tre salti di livello, grazie ai quali i giocatori che riscattano il contenuto possono scalare istantaneamente tre livelli del Pass Battaglia della Stagione 2 e sbloccare Ramattra gratis in Overwatch 2 più in fretta.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

In attesa di scoprire se entro la fine dell'anno potremo ottenere altri pacchetti esclusivi sul negozio di Sony, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata pubblicata una skin gratis di Fortnite Capitolo 4 per gli utenti PlayStation Plus.