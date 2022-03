PlayStation Plus: la nuova ricompensa gratis di marzo è per un battle royale

A poche ore dal debutto di GTA Online, scaricabile gratuitamente per gli utenti PlayStation Plus su PS5, gli abbonati al servizio Sony possono riscattare anche un contenuto aggiuntivo per un popolarissimo free to play.

È infatti approdato sullo store digitale del colosso nipponico un altro pacchetto gratuito di Fortnite Capitolo 3, il quale contiene numerosi oggetti per personalizzare il personaggio, le sue movenze e il suo armamentario.

Ecco di seguito l'elenco completo degli elementi inclusi nel bundle:

Piccone Dente da neve

Copertura Tenuta da sci

Emoji Sorriso di ghiaccio

Stendardo

Di seguito trovate il link per aggiungere subito il pacchetto alla vostra raccolta digitale per PS4 e PS4:

Va precisato che, come tutti gli altri elementi cosmetici pubblicati esclusivamente su una delle piattaforme sulle quali è disponibile Fortnite Capitolo 3, anche i contenuti di questo pacchetto possono essere riscattati su PlayStation 4 o PlayStation 5 per poi essere indossati o utilizzati su tutti gli altri dispositivi associati all'account Epic Games. Sappiate però che, in seguito al riscatto dell'oggetto, bisognerà accedere almeno una volta ai server di Fortnite Battaglia Reale su PS4 o PS5 per poter aggiungere tutti i contenuti all'armadietto.

Avete già letto le nostre speculazioni sui giochi gratis di aprile 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus?