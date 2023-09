PlayStation Plus: la prima ricompensa gratis di settembre è per un famoso battle royale

In attesa che i giochi gratis di settembre 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential vengano pubblicati sullo store di Sony, è arrivato un nuovo bonus gratuito che gli utenti possono riscattare a prescindere dal livello del loro abbonamento al servizio.

Da qualche giorno è infatti possibile mettere le mani sul Pacchetto attrezzatura Colori sinceri di Fortnite Capitolo 4, il quale contiene alcuni elementi estetici con i quali i giocatori del free to play possono modificare l'aspetto del personaggio. Più nello specifico, il bundle in questione include il Deltaplano 'Vela scarabocchio' e l'Emote 'A palla!'. Come avrete quasi sicuramente notato, si tratta delle parti restanti del set distribuito qualche mese fa sempre con il PlayStation Plus. Sony ed Epic Games pubblicano infatti due pacchetti per ogni set e questo significa che il prossimo dovrebbe contenere una skin inedita.

Dobbiamo inoltre specificare che questi contenuti sono esclusivi per gli utenti PlayStation Plus, ma una volta riscattati potranno essere utilizzati anche sulle altre piattaforme. Basterà avviare una volta il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 per sbloccare i due elementi, dopodiché potrete giocare su qualsiasi piattaforma associata al vostro account: gli oggetti saranno pronti per essere utilizzati nell'armadietto.

Avete già dato un'occhiata al nostro speciale dedicato a Khaby Lame e alle altre novità della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4?