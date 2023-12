PlayStation Plus: tra le ricompense di dicembre 2023 anche una skin gratis di Fortnite

Non si interrompe nemmeno a dicembre 2023 il flusso di ricompense gratuite che gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium possono riscattare per i loro giochi preferiti.

Nel corso dei prossimi giorni, infatti, sarà disponibile per tutti gli utenti che hanno un abbonamento attivo al servizio Sony un nuovo ed esclusivo pacchetto a tema Fortnite Capitolo 5. Per celebrare l'arrivo del grosso aggiornamento che ha introdotto una miriade di novità e tre modalità di gioco mai viste prima (incluso LEGO Fortnite), Epic Games e PlayStation hanno deciso di pubblicare un altro bundle contenente elementi cosmetici esclusivi.

All'interno del nuovo Fortnite Celebration Pack troveremo tre diversi oggetti: oltre al costume raro Subzero Cryptic, ci saranno anche gli altri elementi del set, ossia il dorso decorativo Cryptic Sling-Kit e il deltaplano Cryptic Coaster. Per quello che riguarda invece l'uscita del bundle, questa è fissata al prossimo martedì 12 dicembre 2023, ossia tra pochissimi giorni.

Come al solito, il pacchetto contiene oggetti che non possono essere acquistati nel negozio e che non si possono ottenere in altri modi. Una volta completato il riscatto, dovrete avviare almeno una volta Fortnite Capitolo 5 su PlayStation 4 o PlayStation 5 per fare in modo che tutti gli oggetti vengano inviati al vostro armadietto. Dopo aver aggiunto gli oggetti all'inventario, sarete liberi di utilizzarli su qualsiasi piattaforma e, grazie al cross-save, potrete sfoggiare la nuova skin anche su Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Nvidia GeForce NOW e Amazon Luna.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi regali per gli abbonati a PlayStation Plus, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare la skin gratis Tai Pioniere in LEGO Fortnite.