PlayStation Plus: tra le ricompense gratis di aprile 2023 anche un ricco bundle di COD

Anche nel mese di aprile 2023 verranno distribuiti nuovi bonus gratis per i soli iscritti a PlayStation Plus Essential o tier superiori e, tra questi, troveremo anche un ricco pacchetto di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.

Sulle pagine del PlayStation Blog italiano è apparso un post dedicato interamente alla prossima stagione dei due sparatutto, la quale non solo accoglierà tantissimi nuovi contenuti ma anche un bundle dedicato esclusivamente agli utenti abbonati al servizio Sony. Si tratta di una ricompensa in linea con le due distribuite al lancio delle precedenti stagioni e, di conseguenza, al centro del bundle troveremo una terza variante di Oni (la quarta, se consideriamo la sua versione standard, sempre esclusiva PlayStation). Questa skin per l'operatore sarà caratterizzata da una maschera d'oro e imbottiture per le spalle hi-tech, elementi che riprenderanno il tema stagionale. In aggiunta, il Combat Pack della Stagione 3 comprenderà anche un progetto per il fucile d'assalto intitolato Striking Distance, un progetto per mitraglietta chiamato Show Stopper, l’adesivo Prepared to Fight, l’emblema Tusk to Horn, il ciondolo per arma Oni Ready e il biglietto da visita Crumbling.

Al momento non è ancora possibile procedere al riscatto del pacchetto che, stando a quanto dichiarato dal colosso nipponico, verrà distribuito nel corso della giornata del 19 aprile 2023, ovvero tra poco meno di due settimane.

In attesa di scoprire gli altri bonus del mese, vi rimandiamo alle novità della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.