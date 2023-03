PlayStation Plus: altre ricompense gratis a marzo 2023, c'è anche un bundle di Fortnite

A distanza di qualche giorno dal debutto di un'ondata di bonus gratis per gli abbonati a PlayStation Plus, gli utenti che sono iscritti alla versione Essential, Extra o Premium del servizio possono correre a scaricare altri quattro pacchetti in maniera completamente gratuita. Scopriamoli tutti.

Fortnite Capitolo 4

Ad aprire la nuova ondata di bonus è Fortnite con il Pacchetto attrezzatura Mistero raggelante, che dovrebbe essere seguito nei prossimi mesi da un altro DLC contenente il resto del set e la skin abbinata, protagonista di un recente leak.

All'interno del pacchetto si possono trovare i seguenti oggetti:

Piccone Falce Reliquia futura

Copertura Gradiente neon

Emoticon Ustione gelata

Stendardo Mistero raggelante

Ecco il link per riscattare l'oggetto sullo store Sony:

Fall Guys Ultimate Knockout

Non manca nemmeno Fall Guys all'appello, visto che gli utenti possono riscattare il Pacchetto Cantive maniere che contiene un gruzzoletto di monete viola e i seguenti oggetti per la personalizzazione estetica dei personaggi:

Avochitarra (parte superiore)

Cintura da tuttofare (parte inferiore)

Zuccachitarra (parte superiore)

Cintura spara-appiccicume (parte inferiore)

Perdita d'equilibrio (festeggiamento)

2.300 Kudos

Vi lasciamo al link per scaricare il bundle di Fall Guys:

Rocket League

Anche Rocket League riceve l'ennesimo pacchetto gratuito che i giocatori Sony possono riscattare per aggiungere alla loro collezione un intero set di elementi cosmetici.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale del bundle:

"Sfreccia con una colorazione esclusiva di PlayStation Plus! Metterai a segno molti punti in completo silenzio con le versioni viola e verde delle ruote Glaive e del topper Shuriken. Dai una bella accelerata con l'adesivo Reviver o ingrana la velocità supersonica con il turbo Zucchero filato."

Qui sotto trovate il link per il download del pacchetto di Rocket League:

Century: Age of Ashes

Anche i giocatori dello spettacolare Century: Age of Ashes, titolo gratuito a base di draghi, possono ottenere un DLC senza costi aggiuntivi che prende il nome di Pacchetto tifone Laegan, al cui interno è possibile trovare sia il Drago Tifone Laegan che un potenziamento che attiva gli XP doppi per 30 giorni.

Questo è invece il link per procedere con il riscatto del prodotto:

Vi ricordiamo che mancano ormai poche ore all'annuncio dei giochi gratis di aprile 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential.