PlayStation Plus: tra le ricompense gratis di marzo c'è anche un bundle di Genshin Impact

Sony continua ad aggiornare in maniera silenziosa ma costante il catalogo di ricompense gratuite che possono essere riscattate dagli abbonati a qualsiasi tier di PlayStation Plus (Essential, Extra o Premium). Scopriamo le ultime novità.

Disney Speedstorm

Il primo gioco ad aver ricevuto un bundle gratis per gli utenti PlayStation Plus è Disney Speedstorm, il free to play caratterizzato da un gameplay molto simile a quello di Mario Kart. All'interno del bundle troviamo l'Avatar di Topolino con logo Toontech, un Abito di Topolino Sterling Legacy e la Livrea di Topolino edizione Toontech Sterling.

Ecco il link per scaricare il pacchetto sullo store Sony:

Genshin Impact

Con la pubblicazione della versione 4.5 di Genshin Impact è arrivato anche l'immancabile pacchetto per gli utenti PlayStation Plus. Si tratta di un DLC identico a tutti gli altri pubblicati negli scorsi mesi, il quale mette a disposizione dei giocatori i seguenti oggetti: 20 Ingegno dell'eroe, 15 Minerale di potenziamento mistico, 50.000 Mora e 2 Resina fragile.

Ecco il link per scaricare il pacchetto sullo store Sony:

Tower of Fantasy

Anche il free to play che ha sfidato Genshin Impact, ossia Tower of Fantasy, si è aggiornato con un nuovo bundle destinato ai soli abbonati a PlayStation Plus (ricordiamo che non c'è cross-save per la versione console del free to play). Nel bundle in questione troviamo 150 Cristalli neri, 60 Cristalli, 10 Pacchetti di dati e 10 Riserve di energia dell'arma.

Ecco il link per scaricare il pacchetto sullo store Sony:

eFootball 2024

A chiudere il cerchio troviamo il solito pacchetto trimestrale di eFootball, che resterà a disposizione degli abbonati al servizio del colosso nipponico fino al prossimo giugno 2024. Il DLC in questione include 300 Monete eFootball e 23 unità di 'Programma allenamento da 4.000 ESP'.

Ecco il link per scaricare il pacchetto sullo store Sony:

