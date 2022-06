PlayStation Plus si rinnova: ecco i migliori giochi PS3 da recuperare!

Con il debutto del nuovo PlayStation Plus anche in territorio italiano, i videogiocatori abbonati al servizio Sony hanno la possibilità di recuperare una serie di grandi classici di epoca PlayStation 3.

Tra i molti titoli inclusi con PlayStation Plus in Europa, non mancano infatti molteplici gemme esordite in origine sulla terza home console di casa Sony. Con un'ampia libertà di scelta, è possibile spaziare tra le atmosfere eteree e poetiche di ICO e i motori rombanti di MotorStorm Apocalypse. Non mancano poi all'appello le avventure di Ratchet & Clank che hanno preceduto l'ultimo Ratchet & Clank: Rift Apart o grandi raccolte dedicati a brand celebri come Devil May Cry.

Per l'occasione, la nostra Redazione ha sfogliato con attenzione il catalogo di classici inclusi con PlayStation Plus, per offrirvi qualche consiglio sulle produzioni più interessanti da recuperare su PlayStation 4 e PlayStation 5. Con un ricco video dedicato, ecco dunque la nostra selezione di giochi PlayStation 3 pronti a risplendere anche a molti anni di distanza dal loro primo debutto. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sui lidi del Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Quali titoli del passato state recuperando tramite PlayStation Plus?