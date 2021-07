PlayStation Plus: oggi è ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di giugno

Nel caso ve lo foste dimenticato, vi ricordiamo che oggi 5 luglio rappresenta l'ultimo giorno utile per riscattare alcuni dei giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2021. Affrettatevi se non lo avete ancora fatto!

Domani 6 luglio la Instant Game Collection verrà aggiornata con i nuovi giochi gratuiti, pertanto quelli dello scorso mese verranno rimossi. Di conseguenza, se siete abbonati oggi vi è concessa l'ultima opportunità per riscattare gratis Star Wars Squadrons per PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5) e Operation: Tango per PS5. Destino diverso invece per Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown: anch'esso aggiunto a giugno, rimarrà nella selezione per più tempo del solito, ossia fino a lunedì 2 agosto.

Si tratta di un ricambio necessario per far posto ai nuovi giochi PlayStation Plus gratis di luglio, che debutteranno domani 6 luglio. Tra poche ore potrete aggiungere alla vostra raccolta senza alcun costo aggiuntivo Call of Duty Black Ops 4 per PS4 (retrocompatibile con PS5), WWE 2K Battlegrounds per PS4 (retrocompatibile con PS5) e la nuovissima versione PlayStation 5 di A Plague Tale Innocence, che permetterà di fruire a 4K e 60fps l'avventura di Amicia e Hugo nella Francia medievale messa in ginocchio dalla peste.