PlayStation Plus: ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di luglio per PS5 e PS4

Sono ormai dietro l'angolo i giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021: a partire dal 3 agosto sarà possibile scaricare gratuitamente una nuova serie di giochi sia per PS4 che per PS5.

Ciò significa quindi che oggi, 2 agosto, è l'ultimo giorno per poter mettere le mani sopra i giochi gratis di luglio 2021: siete ancora in tempo per fare vostri Call of Duty Black Ops 4 (PS4, compatibile con PS5), WWE 2K Battlegrounds (PS4, compatibile con PS5) e A Plague Tale Innocence (solo versione PS5). Questi tre giochi a partire da domani non saranno più disponibili per il download, lasciando spazio ai tre nuovi arrivati, che vi ricordiamo di seguito:

Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Tennis World Tour 2

Hunter's Arena Legends

Quest'ultimo sarà disponibile esclusivamente sulla console next-gen di Sony, mentre sia Tennis World Tour 2 che Plants vs Zombies vengono messi a disposizione in formato PS4 ma pienamente compatibile anche con PS5. I tre nuovi titoli dell'abbonamento erano stati tra l'altro anticipati da un leak con alcune settimane di anticipo, rivelandosi poi veritiero una volta arrivata la conferma da parte di Sony.

Sapete infine per quanto è possibile estendere l'abbonamento al PlayStation Plus? Un utente di Reddit è riuscito a scoprire che l'abbonamento al servizio di Sony ha un limite di estensione fissato sui 15 anni.