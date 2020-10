PlayStation Plus: ultimo giorno per riscattare i giochi PS4 gratis di settembre

Mentre si avvicina il momento del debutto di PlayStation 5, prosegue il supporto offerto da Sony all'abbonamento PlayStation Plus, con gli abbonati che continuano a ricevere due nuovi giochi PS4 gratis ogni mese.

Al momento, non è chiaro quale sarà l'evoluzione del servizio su console next-gen: Sony non han infatti offerto dettagli in merito alla pubblicazione periodica di giochi gratuiti PS5. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che gli abbonati interessati a riscattare i titoli PlayStation 4 resi disponibili con PlayStation Plus a settembre possono procedere al riscatto dei giochi ancora per poche ore.



Lo scorso mese, lo ricordiamo, il team PlayStation ha incluso nella raccolta PS Plus i seguenti titoli per PS4:

Street Fighter V : il picchiaduro Capcom entra nel catalogo PlaySation Plus nella sua Standard Edition;

: il picchiaduro Capcom entra nel catalogo PlaySation Plus nella sua Standard Edition; Player Unknown's Battlegrounds - PUBG: ormai intramontabile, il celebre battle royale diviene disponibile per l'utenza PS Plus;

I titoli potranno essere aggiunti alla propria raccolta soltanto per poche ore ancora: il catalogo PS Plus si modificherà infatti nel corso della giornata di domani,. Per tutti i dettagli sui titoli, sulle pagine di Eveyeye trovate uno speciale dedicato ai giochi PS Plus gratis su PS4 a settembre 2020 , a firma del nostro Antonio Izzo.