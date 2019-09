PlayStation Plus: rumor giochi gratis PS4 di ottobre 2019

Siamo arrivati a metà settembre e tra poco più di dieci giorni Sony annuncerà i giochi gratis PlayStation Plus per il mese di ottobre 2019. La compagnia dovrebbe rendere disponibili i nuovi giochi gratis PS4 il primo ottobre, ma cosa possiamo aspettarci?

A ottobre la mente corre subito non solo all'autunno, ma anche alla festa di Halloween. Una ricorrenza che Sony festeggerà lanciando MediEvil per PlayStation 4 (disponibile dal 25 ottobre) ma perchè non pensare ad un gioco horror per la Instant Game Collection? La scelta sarebbe vasta, da Dead Rising 4 o Dead Rising Triple Pack a Resident Evil Origins Collection, Resident Evil 7 Biohazard, Outlast 2, Dead by Daylight, Arizona Sunshine, Killing Floor Double Feature oppure perchè no... The Last of Us Remastered, ottima mossa per promuovere The Last of Us Part 2.

Sony potrebbe poi decidere di attingere al vasto catalogo di produzioni indipendenti oppure di inserire un gioco per PlayStation VR oltre a uno per PS4, magari l'acclamato Astro Bot Rescue Mission, già regalato nelle scorse settimane ad alcuni fortunati giocatori, apparentemente senza un criterio ben preciso.

Come di consueto, vi ricordiamo che quanto riportato deve essere preso con le dovute precauzioni, trattandosi solamente di rumor, ipotesi e speculazioni. A questo punto la palla passa a voi: quale gioco vorreste vedere nella lineup PS Plus di ottobre 2019?