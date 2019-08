PlayStation Plus: rumor sui giochi PS4 gratis di settembre 2019

Dalla scorsa settimana sono disponibili i giochi gratis PS Plus di agosto 2019 ma si pensa già alla prossima coppia di giochi PS4 che gli abbonati potranno scaricare a settembre. Quali sorprese riserverà il prossimo mese la lineup Instant Game Collection per gli abbonati PlayStation Plus? Proviamo a ipotizzarlo.

Anche a settembre Sony potrebbe continuare con il trend intrapreso dal mese di marzo 2019, proponendo due giochi PlayStation 4, uno dei quali magari compatibile con PlayStation VR, come nel caso di WipEout Omega Collection.

Una delle prime ipotesi per i giochi PS4 gratis PlayStation Plus di settembre cade sui giochi Electronic Arts: da Need for Speed a passando per Titanfall 2 e Battlefield 1 Revolution (proposto in offerta recentemente a meno di dieci euro), con l'obiettivo di promuovere al meglio il servizio EA Access, passato piuttosto inosservato su PS4.

Altro rumor interessante riguarda Capcom: settembre sarà il mese di Monster Hunter World Iceborne e la casa di Osaka potrebbe approfittare di questa occasione per regalare un gioco del suo catalogo come Devil May Cry HD Collection o Resident Evil VII, solamente per citarne due tra i più interessanti.

Fino ad ora abbiamo citato i giochi di terze parti, ma Sony potrebbe decidere di offrire almeno una esclusiva PS4 prodotta dai suoi studi interni. La scelta potrebbe essere sterminata ma in rete si fanno insistentemente i nomi di Horizon Zero Dawn Complete Edition o Astro Bot Rescue Mission per PSVR.

Sono in molti poi a sperare nell'aggiunta di Pro Evolution Soccer 2019 al catalogo Instant Game Collection dopo la rimozione improvvisa a luglio, proprio a settembre però arriveranno sul mercato eFootball PES 2020 e FIFA 20, difficile dunque aspettarsi un gioco sportivo.

A questo punto la palla passa a voi: quale gioco vorreste vedere nella lineup PS Plus di settembre 2019? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione!