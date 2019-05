PlayStation Plus: rumor e speculazioni sui giochi gratis di giugno 2019

Siamo arrivati a metà maggio e come da tradizione è il momento giusto per andare a caccia di rumor sui giochi gratis PlayStation Plus del mese successivo, in questo caso giugno. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare mercoledì 29 maggio, nel frattempo proviamo a fare qualche speculazione al riguardo, cercando di immaginare cosa sta preparando Sony.

Giugno non è un mese particolarmente ricco di nuove uscite ma Sony ed i publisher terze parti potrebbero approfittare di questa occasione per spingere alcuni prodotti in arrivo. La prima nostra ipotesi verte su Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, l'ideale per promuovere il lancio di Crash Team Racing Nitro Fueled, disponibile dal 21 giugno.

Altre due ipotesi che ci sentiamo di formulare potrebbero invece essere F1 2018 (così da spingere il nuovo episodio, F1 2019, disponibile dal 28 giugno) e Killzone Shadow Fall, produzione First Party che gli abbonati chiedono a gran voce ormai da moltissimi anni: trattandosi di un gioco di lancio di PS4, l'inserimento nella lineup PlayStation Plus non dovrebbe essere particolarmente problematico. E chissà che non possa scapparci un gioco bonus per PlayStation VR...

Adesso tocca a voi! Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri pronostici sui giochi di giugno 2019! Cogliamo l'occasione per ricordavi che i giochi gratis di maggio, What Remains of Edith Finch e Overcooked!, sono ora disponibili per il download.