PlayStation Plus: rumor e speculazioni sui giochi gratis di luglio 2019

I giocatori abbonati a PlayStation Plus, con tutta probabilità, si stanno ancora godendo i due stupendi giochi gratis di maggio 2019, Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. Nel frattempo, però, siamo arrivati a metà mese, e come da tradizione iniziamo a fare le prime speculazioni sui titoli gratuiti di luglio 2019.

Sì, lo sappiamo cosa state pensando: "Questi non ci prendono mai"! Noi però non ci arrendiamo, prima o poi ne beccheremo una! Per il mese di luglio 2019, ad esempio, ci piacerebbe che nella Instant Game Collection venisse inserito Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: il titolo di Ubisoft si è reso protagonista di diverse promozioni e weekend di gioco gratuiti, pertanto la sua inclusione nel Plus non ci appare poi tanto impossibile. Potrebbe inoltre rappresentare l'antipasto perfetto in vista dell'uscita di Ghost Recon Breakpoint fissata per il 4 ottobre. Stesso ragionamento ci sentiamo di farlo per Shenmue 1 & 2: la collection con i due capolavori di Yu Suzuki è arrivata di recente in Xbox Game Pass, e potrebbe fare altrettanto nel Plus in vista del lancio di Shenmue 3 del 19 novembre. In fondo, la stessa operazione è stata fatta questo mese con Borderlands: The Handsome Collection.

Sony è solita aggiungere anche produzioni indipendenti: in tal caso è ancora più difficile provare a fare delle speculazioni, visto l'incredibile numero di titoli papabili, ma ci piacerebbe vedere uno tra Dead Cells,The Messenger e Celeste, tutti di elevata fattura. L'ultimo, tra l'altro, ha già trovato spazio tra i Games With Gold lo scorso gennaio.

Cosa ne pensate? Quale titolo vorreste vedere nel PlayStation Plus? Ricordiamo che l'annuncio verrà effettuato alle 17:30 di mercoledì 26 giugno, mentre i giochi verranno resi disponibili al download nel corso della giornata di martedì 2 luglio.