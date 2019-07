PlayStation Plus: rumor e speculazioni sui giochi PS4 gratis di agosto 2019

Ci avviciniamo alla metà del mese e come di consueto arrivano le prime speculazioni sui giochi PS4 gratis della lineup PlayStation Plus di agosto 2019. Quali giochi potrebbero fare la loro comparsa nella Instant Game Collection del prossimo mese? Proviamo a scoprirlo! Full Throttle Remastered

Da qualche tempo il trend di Sony è ormai chiaro ed è quello di offrire gratis due giochi per PS4 al mese, da marzo (ovvero da quando sono stati rimossi i giochi PS3 e PS Vita) non abbiamo assistito a deroghe o giochi bonus, magari per PlayStation VR, ad agosto quindi la compagnia giapponese potrebbe continuare su questa stessa linea.

A luglio Sony aveva annunciato PES 2019 e Horizon Chase Turbo come giochi gratis per gli abbonati Plus, salvo poi rimuovere lo sportivo Konami per fare spazio a Detroit Become Human. Pro Evolution Soccer 2019 potrebbe far parte della IGC di agosto? Difficile dirlo ma probabilmente no, considerando il lancio di PES 2020 previsto per inizio settembre.

Due i giochi che hanno sollecitato la nostra attenzione e che potrebbero entrare a far parte della lineup PlayStation Plus di agosto 2019: Full Throttle Remastered e Darksiders Warmastered Edition. Allargando la forbice si potrebbe pensare ad un gioco di Gundam (per restare in tema mecha visto l'arrivo di Metal Wolf Chaos XD il 6 agosto) o magari Deracinè di FromSoftware, nel caso Sony decisa di aggiungere un gioco PlayStation VR alla selezione



Quasi certamente la coppia sarà composta da un gioco AAA/AA e una produzione indie, come accaduto in questi mesi. Vi chiediamo: quali giochi vorreste nella lineup PS Plus di agosto 2019?