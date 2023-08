PlayStation Plus: Saints Row guida la lista dei nuovi giochi di settembre

Dopo giorni di leak, rumor e speculazioni, finalmente Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 scaricabili su PS4 e PS5 da tutti gli abbonati (Essential, Extra e Premium) a partire da martedì 5 settembre e disponibili fino al primo lunedì di ottobre.

Come anticipato dai leak di inizio settimana, Saints Row arriva a settembre su PlayStation Plus Essential, insieme al gioco di Volition ci sono anche Black Desert Traveler Edition e Generation Zero. Tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.

Saints Row è uscito nell'agosto del 2022 ricevendo una tiepida accoglienza da parte di pubblico e critica, non riuscendo a soddisfare le aspettative del publisher. Nel corso dei mesi però lo studio ha pubblicato una lunga serie di patch e aggiornamenti, dunque sicuramente questa è una buona occasione per provare con mano Saints Row e scoprire se sia effettivamente migliorato dal lancio.

Giochi PlayStation Plus Essential settembre 2023

Saints Row PS4 e PS5

Generation Zero PS4 (compatibile PS5)

Black Desert Traveler Edition PS4 (compatibile PS5)

Ricordatevi che avete tempo fino a lunedì 4 settembre per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 tra cui Dreams di Media Molecule, Death's Door di Devolver Digital e PGA Tour 2K23.