PlayStation Plus: sapete per quanti anni è possibile estendere l'abbonamento?

Sony offre un buon grado di flessibilità nella sottoscrizione di un abbonamento a PlayStation Plus: i giocatori possono scegliere fra tre differenti piani (1 mese a 8,99 euro, 3 mesi a 24,99 euro e 12 mesi a 59,99 euro) e hanno anche l'opportunità di estendere il periodo in abbonamento prima ancora della scadenza di quello in corso.

Sono in molti ad approfittare della possibilità di estendere la sottoscrizione prima della scadenza, specialmente durante i periodi promozionali in cui il piano più vantaggioso, quello annuale, viene offerto a prezzo scontato. Vi siete mai chiesti per quanti anni è possibile estendere l'abbonamento? Un utente di Reddit che si è posto la stessa domanda è riuscito a scoprirlo: a quanto pare, il limite di estensione è fissato a 15 anni. Dopo aver raggiunto la data di scadenza corrispondente al 2 giugno 2036, il sistema ha impedito all'utente di aggiungere ulteriori anni di sottoscrizione al proprio abbonamento a PlayStation Plus. Riteniamo che non ci sia bisogno di estendere l'abbonamento così a lungo, oltre che potenzialmente rischioso, però si tratta senza dubbio di una curiosità molto interessante.

A proposito, ne approfittiamo per ricordarvi che martedì verranno messi a disposizione i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di agosto, tra i quali è compreso Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville. Domani 2 agosto rappresenta invece l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di luglio 2021, non lasciateveli sfuggire!