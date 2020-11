Playstation Plus scaduto? Come controllare la scadenza dell'abbonamento

A causa dell'impostazione di rinnovo automatico dell’abbonamento Playstation Plus capita spesso di dimenticarsi del giorno, o del periodo, della sua scadenza. Ecco che quindi torna molto utile la possibilità di controllare il giorno esatto di scadenza dell’abbonamento al servizio.

Per farlo, avrete due possibilità differenti, a seconda della piattaforma con cui avete intenzione di controllare, ovvero tramite la vostra console PlayStation 4 oppure il vostro PC.

Nel primo caso, una volta giunti all’interno della dashboard vi basterà premere la freccia su della croce direzionale per evidenziare l’area funzioni della console, alla cui estrema sinistra troverete la sezione dedicata a Playstation Plus, identificata con un simbolo a forma di croce direzionale dorata. Procedendo all’interno dei menu dovrete selezionare Gestisci Abbonamento e poi Abbonamento: nella schermata che si aprirà potrete trovare una serie di informazioni utili sui vostri servizi attivi, come appunto la data di scadenza.

Nel caso in cui vogliate invece gestire il tutto da PC vi basterà recarvi sul sito ufficiale di PlayStation Plus ed effettuare l’accesso tramite il vostro account di PlayStation Network. Successivamente, dovrete selezionare l’icona del vostro profilo, all’interno del quale troverete la sezione Gestione Account e Abbonamento: qui troverete le stesse informazioni a cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente, tra cui anche la data di scadenza del vostro abbonamento a Playstation Plus.