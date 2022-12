PlayStation Plus: scarica da oggi i nuovi giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5

A partire da oggi, martedì 6 dicembre, sono finalmente disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2022, gli abbonati Essentials (e di conseguenza, Premium ed Extra) possono ora aggiungere tre nuovi giochi PS4 e PS5 alla propria libreria.

Come di consueto il PlayStation Store europeo si aggiornerà in tarda mattinata (generalmente tra le 11:00 e le 13:00 ora italiana), a quel punto saranno disponibili per gli abbonati tre diversi giochi: Biomutant, Mass Effect Legendary Edition e Divine Knockout Ultimate Edition, questi resteranno disponibili fino al primo lunedì di gennaio compreso, dal giorno successivo verranno sostituiti dai nuovi giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023.

Da oggi i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2022 non sono più disponibili, dunque gli abbonati non possono più riscattare Nioh 2, Heavenly Bodies e LEGO Harry Potter Collection. Restiamo in attesa dell'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di dicembre, Sony non ha ancora annunciato le novità per i due livelli di abbonamento superiori, con ogni probabilità ne sapremo di più la prossima settimana, intorno alla metà del mese.

Tra le novità in arrivo, si rumoreggia del debutto di Star Wars Battlefront 2 per PSP su PlayStation Plus e di nuovi giochi PlayStation in formato PAL a 60 Hz, risolvendo così un problema che affligge molti classici dell'era PS1.