PlayStation Plus: scarica da oggi i nuovi giochi 'gratis' Essential di dicembre

A partire da oggi, martedì 5 dicembre, gli abbonati PlayStation Plus Essential (e di conseguenza, extra e premium) possono scaricare i nuovi giochi PS Plus del mese di dicembre 2023, disponibili per il download da PlayStation Store a partire dalla tarda mattinata ora italiana.

Anche a dicembre i giochi per gli abbonati Essential sono tre: LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable, ecco quanto pesano e quanto spazio libero vi servirà su disco per procedere con il download e l'installazione. Si tratta di tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente interessanti, in particolare LEGO 2K Drive è particolarmente adatto per le serate festive in famiglia grazie alla sua capacità di coinvolgere grandi e piccini.

Giochi PlayStation Plus dicembre 2023

LEGO 2K Drive - 31.4 GB

Powerwash Simulator - 4.92 GB

Sable - 6.2 GB

I giochi in questione resteranno disponibili fino a lunedì 1 gennaio 2024 compreso, vi ricordiamo inoltre che da oggi non sono più scaricabili dagli abbonati i giochi gratis PlayStation Plus Essential di novembre 2023 (Mafia 2 Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite). Sony annuncerà presto i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre mentre a fine mese, poco dopo Natale, svelerà anche i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024.