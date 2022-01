PlayStation Plus: ultimo giorno per scaricare i giochi gratis di dicembre

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 saranno disponibili per il download da martedì 4 gennaio, questo vuol dire che avete ancora pochissime ore per riscattare gratis i giochi gratis di dicembre 2021.

La lineup dei giochi gratis PS Plus di dicembre 2021 per PS4 e PS5 include Godfall Challenger Edition (edizione ridotta del gioco con solo i contenuti dell'EndGame, la campagna non è inclusa), Mortal Shell (versione base e non la più recente Enhanced Edition per PS5) e infine LEGO DC Super Villains, perfetto per i più giovani.

Restano inoltre disponibili fino al 3 gennaio compreso i giochi gratis PlayStation VR regalati a novembre ovvero The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo.

Dal 4 gennaio debuttano invece Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e DiRT 5 che vanno a sostituire interamente tutti i giochi citati qui sopra. I giochi gratis Instant Game Collection dl mese in corso sono certamente di buona fattura, l'anno di PlayStation Plus sembra iniziare nel migliore dei modi per gli abbonati, in attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi in arrivo nei prossimi mesi. C'è già un leak per i giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022.