PlayStation Plus: ultimo giorno per scaricare i giochi gratis di febbraio!

Se siete abbonati a PlayStation Plus e per un motivo o per l'altro non avete ancora aggiunto alla vostra raccolta i giochi gratis di febbraio per PS4, vi consigliamo di farlo quanto prima!

Oggi 2 marzo, infatti, è l'ultimo giorno utile per scaricare Bioshock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour, ovvero i tre titoli (o meglio, cinque se consideriamo che nella raccolta di Bioshock ce ne sono be tre!) che hanno composto la Instant Game Collection del mese di febbraio 2020. Domani 3 marzo verranno rimossi per sempre e sostituiti dai giochi gratis di marzo 2020, Shadow of the Colossus (2018) e Sonic Forces.

Il primo, remake dell'omonimo capolavoro di Fumito Ueda datato 2005, è stato realizzato con magistrale abilità dai ragazzi di Bluepoint Games, che nel pieno rispetto dell'opera originale hanno aggiornato il sistema di controlli e messo in piedi un sontuoso comparto tecnico/artistico. Sonic Forces rappresenta invece l'ultimo capitolo della serie 3D con protagonista il porcospino blu. Pur non essendo perfetto, né annoverabile tra i migliori esponenti del filone, saprà senz'altro divertire i fan del personaggio.

A proposito di PlayStation Plus, ne approfittiamo per segnalare che sul PlayStation Store sono attivi degli sconti esclusivi per gli abbonati su giochi come Days Gone, Metro Exodus e Bloodborne Game of the Year Edition.