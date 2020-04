PlayStation Plus: ultimo giorno per scaricare gratis i giochi di marzo!

Siete abbonati a PlayStation Plus e per qualche ragione non avete ancora aggiunto alla vostra raccolta i giochi PS4 gratis di marzo 2020?? Rimediate prima che sia troppo tardi!

Oggi, lunedì 6 aprile, è l'ultimo giorno utile per ottenere gratuitamente i due giochi che Sony ha regalato a tutti gli abbonati a PlayStation Plus durante il mese di marzo, ovvero Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Tra poche ore verranno rimossi per sempre dalla Instant Game Collection, pertanto se non li avete ancora riscattati vi consigliamo di farlo subito accedendo alla sezione PlayStation Plus dalla vostra console PS4 oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi sul sito web del PlayStation Store.

Domani martedì 7 aprile verranno sostituiti dai nuovi giochi PlayStation Plus gratis di aprile, Uncharted 4: Fine di un Ladro, il capitolo conclusivo delle avventure di Nathan Drake, e DiRT Rally 2.0, simulazione rallystica ad alto tasso simulativo sviluppata da Codemasters. Prima di salutarvi, ci teniamo inoltre a ricordarvi che sul PlayStation Store, nell'ambito dei Saldi di Primavera, sono attivi dei sconti esclusivi per gli abbonati a PlayStation Plus. Tra i giochi in offerta esclusiva figurano Days Gone, God of War e Detroit Become Human.