PlayStation Plus: ultimo giorno per scaricare i giochi PS4 gratis di agosto

Come da programma, i vertici di Sony Interactive Entertainment si preparano al lancio dei videogiochi PS Plus di settembre. L'offerta sui giochi PS4 gratis di agosto riservata agli abbonati a PlayStation Plus, di conseguenza, è destinata a concludersi molto presto.

A partire dal pomeriggio di martedì 3 settembre, infatti, la Instant Game Collection accessibile a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a PS Plus vedrà l'ingresso dei titoli gratuiti di settembre, ossia Darksiders 3 e Batman Arkham Knight. Di conseguenza, dal pomeriggio del 3 settembre non sarà più possibile scaricare gratuitamente dal PS Store i giochi PS Plus di agosto, vale a dire la Omega Collection della funambolica serie arcade racing Wipeout e lo sparatutto "a tema cecchinesco" Sniper Elite 4.

Il consiglio che facciamo a tutti gli abbonati a PS Plus che non hanno ancora inserito i due titoli in questione nella propria ludoteca digitale, quindi, non può che essere quello di affrettarsi a scaricare quanto prima la Omega Collection di Wipeout e Sniper Elite 4 prima che la Instant Game Collection di PlayStation 4 accolga i titoli PS Plus gratis di settembre.

A chi ci segue, ricordiamo infine che sono attive delle interessanti promozioni con l'abbonamento annuale a PS Plus in sconto a meno di 50 euro e tantissimi giochi in offerta per gli abbonati PS Plus.