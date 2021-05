PlayStation Plus: ultimo giorno per scaricare gratis i giochi di aprile

Sono queste le ultimissime ore per aggiungere alla propria libreria i giochi PlayStation Plus gratis di aprile per PS4 e PS5, i tre giochi del mese resteranno disponibili fino alla tarda mattinata di martedì 4 maggio, quando verranno sostituiti dai nuovi titoli della Instant Game Collection.

Avete dunque poco più di 24 ore di tempo per riscattare Days Gone (PS4), Zombie Army 4 Dead War (PS4) e Oddworld Soulstorm (PS5), da domani verranno sostituiti dai nuovi giochi PlayStation Plus di maggio 2021 con la lineup che include Battlefield V (PS4), Stranded Deep (PS4) e Wreckfest per PlayStation 5. Curiosamente in Spagna è stato aggiunto un quarto gioco al catalogo PS Plus di maggio, si tratta di Waves Out!, non disponibile però in Italia o altri paesi.

Ricordiamo che Sony sta sperimentando il servizio PlayStation Plus Video Pass per il momento solo in Polonia con una selezione di produzioni targate Sony Pictures tra cui Bad Boys for Life, Bloodshot, Jumanji The Next Level. Venom, Zombieland Double Tap, Deadly Class Stagione 1, Future Man (Stagioni 1/3) e S.W.A.T. (Stagioni 1/2).

