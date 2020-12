PlayStation Plus sconti: abbonamento 15 mesi in offerta al prezzo di 12

Nuova offerta da Mediaworld sull'abbonamento PlayStation Plus per PS4 e PS5: la catena offre (fino al 20 dicembre) l'abbonamento 15 mesi al prezzo di dodici, con tre mesi di iscrizione in regalo.

Il PlayStation Plus è il servizio premium del PSN in abbonamento che consente all'utente di entrare in un club esclusivo che prevede una serie di contenuti e di servizi appositamente dedicati. A differenza delle PSN Live Card, le PlayStation Plus Card non aggiungono al portafoglio online l'equivalente in valuta, ma, con il codice contenuto all'interno, permettono direttamente l'attivazione del servizio in abbonamento.

Sul sito di Mediaworld trovate l'abbonamento PS Plus 15 mesi a 59.99 euro invece di 83.98 euro, una volta completato l'acquisto riceverete a casa due tessere da grattare (e non un codice digitale), una della durata di dodici mesi e una delle durata di tre mesi, che potrete usare per rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento al servizio PlayStation Plus su PlayStation 4 e PS5.

Il fatto di ricevere due card diverse (con due codici distinti) vi permetterà inoltre di regalarne eventualmente un ad un amico per Natale, riuscendo così a fare un regalo praticamente a costo zero.