PlayStation Plus: niente sconti per il Black Friday? Per ora tutto tace ma non disperate

Il PlayStation Blog spagnolo ha confermato le offerte Sony PlayStation per il Black Friday 2023, con PS5 Standard Edition in vendita a 429.99 euro, controller DualSense a 49.99 euro e forti sconti su tanti giochi PS4 e PS5. E l'abbonamento PlayStation Plus, invece?

Per il momento, il post sul blog non parla di offerte legate a PlayStation Plus mentre solitamente negli scorsi anni l'abbonamento annuale veniva scontato del 25%, ad oggi questa possibilità non è stata citata ma è pur vero che è troppo presto per disperare in quanto con l'avvicinarsi del Black Friday 2023 potrebbe essere rivelate anche altre promozioni targate Sony.

Oltretutto, le offerte citate sono valide solo in Spagna dal momento che Sony Italia non ha ancora annunciato gli sconti del Black Friday PlayStation, mancano poi tutte le offerte legate ai giochi digitali su PlayStation Store, dunque si può ancora sperare in un taglio di prezzo per PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.



Uno sconto su PlayStation Plus aiuterebbe sicuramente a guadagnare nuovi abbonati, Sony non sta comunicando da mesi il numero degli iscritti e questo farebbe pensare ad una possibile stagnazione legata al numero di nuovi utenti, chissà che il Black Friday e il Natale non siano due buone occasioni per conquistare nuovi iscritti.