PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi ad aprile sui giochi PS5 e PS4

Continuano gli sconti di primavera su PlayStation Store e non potevano mancare le offerte esclusive per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, i quali potranno ottenere uno sconto extra su una selezione di videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Come noto, gli abbonati PlayStation Plus possono risparmiare ogni mese almeno il 5% sull'acquisto di determinati videogiochi, uno sconto esclusivo (variabile in base al singolo titolo) per gli iscritti. Tra i nuovi giochi in promozione troviamo Kena Bridge of Spirits, Jurassic World Evolution 2, Trek to Yomi (preordine), Little Nightmares Complete Edition, Digimon World Next Order, Steep, The Witness, Twin Mirror, Catherine Full Body Deluxe Edition, Worms Rumble, Ace Combat 7 Skies Unknown e Alex Kidd in Miracle World DX.

Non vi bastano? In offerta ci sono anche RIDE 4 di Milestone, WRC 10 Deluxe Edition, ADR1FT, Zone of the Enders The 2nd Runner Mars, OverPass, WRC 9 The Official Game, Lords of the Fallen, Battle Chasers Nightwar, RiMS Racing, Blood Bowl 2, Eldest Souls e tanti altri, per l'elenco completo con i prezzi aggiornati vi rimandiamo alla sezione offerte del PlayStation Store.



Nel frattempo vi ricordiamo che è già disponibile un bonus gratis PlayStation Plus per il mese di aprile che va ad aggiungersi ai nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, questo mese la lineup Instant Game Collection include tre titoli per PS4 e PS5: Slay the Spire, Hood Outlaws and Legends e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated.



Su Everyeye.it trovate anche le previsioni dei giochi PlayStation Plus di maggio 2022... a fine mese ne sapremo di più e scopriremo se le previsioni si riveleranno (anche solo in parte) corrette oppure no.