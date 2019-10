PlayStation Plus: sconti esclusivi sui giochi PS4, da Marvel's Spider-Man a God of War 3

La sezione Sconti Esclusivi del PlayStation Store è stata recentemente aggiornata con nuove offerte sui migliori giochi PlayStation 4 riservate a tutti gli abbonati al servizio PS Plus, che potranno godere di uno sconto aggiuntivo oltre al normale taglio di prezzo già applicato come parte dei sconti PS Store della settimana.

Fino al 17 ottobre gli abbonati Plus potranno usufruire di sconti extra su vari titoli del catalogo PlayStation 4 tra cui Marvel's Spider-Man Edizione Game of the Year, Marvel's Spider-Man, Injustice 2 Legendary Edition, Jurassic World Evolution, Bravo Team, PlayStation VR Worlds, God of War III Remastered, Blood & Truth, Astro Bot Rescue Mission, Animal Force, Farpoint, Everybody's Golf, Dèracinè, Salary Man Escape, RIGS Mechanized Combat League, The Inpatient, Unepic e tanti altri ancora.

Le percentuali di sconti sono variabili, comprese tra il 5 ed il 15%, fino a toccare il 20% su alcuni titoli specifici, per l'elenco completo ed i prezzi aggiornati vi invitiamo a consultare la sezione "Sconti Esclusivi PlayStation Plus" sul PlayStation Store. Non siete abbonati PS Plus? Niente paura perchè potrete comunque approfittare degli sconti sui giochi a meno di 15 euro e sui giochi PS4 a meno di 5 euro, accessibili a tutti fino al 17 ottobre 2019.