PlayStation Plus: sconti esclusivi su Marvel's Spider-Man, God of War e MediEvil

Come parte degli sconti PlayStation Store di febbraio 2020 sono ora attive alcune offerte speciali per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, i quali potranno usufruire di una percentuale di sconto maggiore su una serie di giochi per PS4.

Tra gli sconti esclusivi per gli abbonati PS Plus segnaliamo un risparmio aggiuntivo del 5% su Marvel's Spider-Man, 10% su God of War e Uncharted L'Eredità Perduta, 5% su HITMAN 2 e HITMAN 2 Gold Edition, 5% di sconto extra su MediEvil e MediEvil Digital Deluxe Edition e 6% di sconto su Dead by Daylight Edizione Speciale.

Gli sconti in questione si aggiungono ai tagli di prezzo già in corso e dunque si tratta di un risparmio ulteriore ed esclusivo per i membri Plus. Per i prezzi aggiornati dei giochi in offerta vi rimandiamo al PlayStation Store ricordandovi che è ora disponibile anche la nuova Offerta della Settimana e gli sconti su giochi retrò, remake e remaster.

Disponibili anche i giochi gratis PS4 di febbraio, questo mese Sony propone tre giochi nella lineup PlayStation Plus: BioShock The Collection (include BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite con relativi DLC), The Sims 4 Console Edition e Firewall Zero Hour per PlayStation VR come gioco bonus.